Путин напишет подробную статью о Второй мировой войне

По его словам, глава государства будет опираться исключительно на факты, в том числе новые данные из российских архивов, передает ТАСС.

Лавров также заявил о продолжающихся попытках оболгать Россию в том, что касается причин Второй мировой войны и её итогов. Дипломат в связи с этим напомнил о недавно опубликованных Минобороны РФ архивных документах об освобождении Варшавы. Важно узнать, что скажет о них польская сторона, считает глава МИД.

Варшава и Москва расходятся в трактовках событий времен Второй мировой войны. Эту тему в своих выступлениях несколько раз поднимал Владимир Путин.

