Путин напишет подробную статью о Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин собирается написать развернутую статью о Второй мировой войне, рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
По его словам, глава государства будет опираться исключительно на факты, в том числе новые данные из российских архивов, передает ТАСС.
Лавров также заявил о продолжающихся попытках оболгать Россию в том, что касается причин Второй мировой войны и её итогов. Дипломат в связи с этим напомнил о недавно опубликованных Минобороны РФ архивных документах об освобождении Варшавы. Важно узнать, что скажет о них польская сторона, считает глава МИД.
Варшава и Москва расходятся в трактовках событий времен Второй мировой войны. Эту тему в своих выступлениях несколько раз поднимал Владимир Путин.
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