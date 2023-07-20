Президента ЮАР ждут на саммите в Петербурге
В Кремле ждут президента ЮАР Сирила Рамафосу, как и других африканских лидеров, на саммит, который состоится в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил журналистам на брифинге пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Второй саммит и экономический форум «Россия – Африка» состоятся 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Свое участие в мероприятии подтвердили порядка 50 стран.
Накануне стало известно, что президент России Владимир Путин не поедет на саммит БРИКС в Йоханнесбург из-за ордера на арест Международного уголовноего суда (МУС). Россию на метроприятии будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров, а Путин намерен участвовать в саммите в видеоформате.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru