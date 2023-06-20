Изменены даты проведения форума «Россия — Африка»
Даты проведения форума «Россия-Африка» в Санкт-Петербурге изменены на 27-28 июля, следует из информации на официальном сайте мероприятия.
Ранее форум планировалось провести в «Экспофоруме» в Санкт-Петербурге 26-29 июля. До этого мероприятие прошло 22-24 октября 2019 года в Сочи под девизом «За мир, безопасность и развитие».
До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что предложения стран Африки по урегулированию украинского конфликта содержат идеи, которые могут быть реализованы. Он отметил, что диалог с африканскими странами будет продолжен, в частности на саммите «Россия - Африка».
Ранее официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано сообщил, что Евросоюз не поддержит мирный план африканских лидеров по урегулированию российско-украинского конфликта, если он будет предполагать его замораживание, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru