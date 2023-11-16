Путин наградил Памфилову орденом

Российский лидер Владимир Путин наградил главу Центральной избирательной комиссии России Эллу Памфилову орденом за заслуги перед Отечеством II степени, сообщает пресс-служба Кремля.

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В Ново-Огареве состоялась встреча с представителями избирательных комиссий страны. Она была посвящена 30-летию избирательной системы РФ. По словам президента, Памфилова «сделала все возможное, чтобы наша избирательная система уверенно ответила на все сложные вызовы».

Ранее президент поблагодарил ЦИК РФ за четкую организацию выборов.

Памфилова заявила, что у российской избирательной системы нет аналогов в мире, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
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