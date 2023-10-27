Глава ЦИК Памфилова назвала чушью слухи об уходе на пенсию

Глава Центризбиркома опровергла распространяемые в Сети слухи.

«Чушь полная. Не дождутся», - сказала председатель ЦИК в беседе с РИА Новости.

Ранее в Telegram-каналах появились сообщения, что Памфилова уйдет с поста после президентских выборов и единого дня голосования 2024 года.

Глава ЦИК ранее сообщила о начале подготовки к выборам президента. Предстоящее голосование она назвала важнейшим политическим событием, от которого будет зависеть будущее страны, передает «Радиоточка НСН».

