Глава ЦИК Памфилова назвала чушью слухи об уходе на пенсию
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова прокомментировала слухи об уходе на пенсию в 2024 году.
Глава Центризбиркома опровергла распространяемые в Сети слухи.
«Чушь полная. Не дождутся», - сказала председатель ЦИК в беседе с РИА Новости.
Ранее в Telegram-каналах появились сообщения, что Памфилова уйдет с поста после президентских выборов и единого дня голосования 2024 года.
Глава ЦИК ранее сообщила о начале подготовки к выборам президента. Предстоящее голосование она назвала важнейшим политическим событием, от которого будет зависеть будущее страны, передает «Радиоточка НСН».
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