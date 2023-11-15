Памфилова назвала российскую избирательную систему самой открытой и прозрачной

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова заявила, что у российской избирательной системы нет аналогов в мире, сообщает РИА Новости.

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На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным она указала, что в России была создана «одна из самых современных избирательных систем».

«Ну, уж точно самую открытую и прозрачную. Аналогов в мире нет», - заключила Памилова.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что во время проведения СВО в России следует либо отменить президентские выборы, либо выдвинуть на них единого кандидата, передаёт ОТР.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
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