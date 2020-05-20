Путин наградил орденами почета Марию Захарову и Василия Небензя
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.
Среди прочих в документе отражены официальный представитель МИД Мария Захарова и постоянный представитель РФ при ООН в Нью-Йорке Василий Небензя. Они удостоены орденов Почета "за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу".
Также указом президента орденом "За заслуги перед Отечеством II степени" награжден дирижер Юрий Башмет, "за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность". Ранее в апреле сообщалось, что Башмет и Русское концертное агентство материально поддержат музыкантов, лишившихся работы из-за пандемии коронавируса.
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