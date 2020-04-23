Юрий Башмет поддержит музыкантов на фоне пандемии коронавируса

По итогам рассмотрения заявок жюри отберет 10 музыкантов, которых пригласят принять участие в концертах и фестивалях, проводимых Юрием Башметом и Русским концертным агентством в 2020 и 2021 годах. Музыкантом оплатят проживание, перелеты и выплатят гонорар. Также будут отобраны 5 композиторов, у которых закажут создание музыкальных произведений с их дальнейшим исполнением на концертах Башмета и Русского концертного агентства в текущем и следующем году.

Кроме того, еще 50 музыкантов-солистов получат единовременную материальную выплату.







