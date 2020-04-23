Юрий Башмет поддержит музыкантов на фоне пандемии коронавируса
Дирижер Юрий Башмет и Русское концертное агентство материально поддержат музыкантов, лишившихся работы из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили в Русском концертном агентстве.
Отмечается, что на получение материальной помощи может рассчитывать любой профессиональный музыкант – солист, живущий и работающий в России. Информацию о себе необходимо направить через специальную форму на сайте Русского концертного агентства.
По итогам рассмотрения заявок жюри отберет 10 музыкантов, которых пригласят принять участие в концертах и фестивалях, проводимых Юрием Башметом и Русским концертным агентством в 2020 и 2021 годах. Музыкантом оплатят проживание, перелеты и выплатят гонорар. Также будут отобраны 5 композиторов, у которых закажут создание музыкальных произведений с их дальнейшим исполнением на концертах Башмета и Русского концертного агентства в текущем и следующем году.
Кроме того, еще 50 музыкантов-солистов получат единовременную материальную выплату.
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