Юрий Башмет поддержит музыкантов на фоне пандемии коронавируса

Дирижер Юрий Башмет и Русское концертное агентство материально поддержат музыкантов, лишившихся работы из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили в Русском концертном агентстве.

Отмечается, что на получение материальной помощи может рассчитывать любой профессиональный музыкант – солист, живущий и работающий в России. Информацию о себе необходимо направить через специальную форму на сайте Русского концертного агентства.

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По итогам рассмотрения заявок жюри отберет 10 музыкантов, которых пригласят принять участие в концертах и фестивалях, проводимых Юрием Башметом и Русским концертным агентством в 2020 и 2021 годах. Музыкантом оплатят проживание, перелеты и выплатят гонорар. Также будут отобраны 5 композиторов, у которых закажут создание музыкальных произведений с их дальнейшим исполнением на концертах Башмета и Русского концертного агентства в текущем и следующем году.

Кроме того, еще 50 музыкантов-солистов получат единовременную материальную выплату.



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