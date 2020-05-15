Захарова отреагировала на статью Bloomberg о коронавирусе в РФ
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала статью Bloomberg о коронавирусе в России.
«Не уверена, кстати, что с «миропорядком», в котором агентство «Блумберг» публикует статью с заголовком «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских», всё в порядке», - написала дипломат в Facebook.
В статье Bloomberg говорится о том, что в РФ неправильно ведется подсчет летальных исходов от COVID-19, что объясняет небольшое по сравнению с другими странами число жертв.
По словам Захаровой, подобные публикации говорят о том, что в отношении РФ на тему пандемии коронавируса началась дезинформационная кампания. Напомним, ранее издания The Financial Times и The New York Times опубликовали материалы, в которых говорилось о якобы умышленном занижении статистики смертности от коронавирусной инфекции в России.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
252 тыс.+9 974 / сут.
Умерли
2 305+93 / сут.
Выздоровели
53 530+5 527 / сут.
- Еще 68 пациентов с коронавирусом умерли в Москве
- В Петербурге первый пациент с COVID-19 выздоровел после лечения донорской плазмой
- В Ленобласти горит торговый центр
- Собянин заявил, что число зараженных коронавирусом в Москве значительно выше
- Число жертв коронавируса в мире превысило 300 тысяч
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru