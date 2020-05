Захарова отреагировала на статью Bloomberg о коронавирусе в РФ

«Не уверена, кстати, что с «миропорядком», в котором агентство «Блумберг» публикует статью с заголовком «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских», всё в порядке», - написала дипломат в Facebook.

В статье Bloomberg говорится о том, что в РФ неправильно ведется подсчет летальных исходов от COVID-19, что объясняет небольшое по сравнению с другими странами число жертв.

По словам Захаровой, подобные публикации говорят о том, что в отношении РФ на тему пандемии коронавируса началась дезинформационная кампания. Напомним, ранее издания The Financial Times и The New York Times опубликовали материалы, в которых говорилось о якобы умышленном занижении статистики смертности от коронавирусной инфекции в России.