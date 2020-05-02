«Похороненный» Ким Чен Ын появился на публике впервые за 20 дней

Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публичном мероприятии. Судя по сообщению Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК) он побывал на церемонии открытия Сунчхонского завода удобрений, лично перерезав символическую ленточку.

По данным агентства, торжественное открытие завода с участием председателя Госсовета КНДР прошло накануне и было приурочено к Международному празднику трудящихся. Как уточняет ЦТАК, «все участники бурно кричали «Ура!», приветствуя уважаемого высшего руководителя». В торжественной обстановке лидер Северной Кореи перерезал ленту завершения строительства, а затем «махал рукой ликующим строителям и массам».

ЦТАК публикует новые фото лидера КНДР. По информации агентства, среди сопровождавших была первый заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон - младшая сестра Ына, которую прочат на его место в случае летального исхода. На фотографиях лидер КНДР запечатлен без видимых следов болезни, которую ему в последнее время приписывали ряд зарубежных средств массой информации по неподтвержденным слухам.

Ким Чен Ын также прошел по некоторым цехам нового завода, где ему рассказали о процессах производства фосфора и удобрений для сельского хозяйства. Лидер КНДР не появлялся на публике с 11 апреля.

В частности, он впервые не присутствовал на торжественной церемонии в Кымсусанском дворце Солнца 15 апреля по случаю 108-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена. Неофициально сообщалось, что у него возникли проблемы со здоровьем после операции на сердце.

