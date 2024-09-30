Путин наградил экс-посла Азербайджана Бюльбюль оглы орденом Александра Невского

Российский лидер Владимир Путин наградил орденом Александра Невского экс-посла Азербайджана в России Полада Бюльбюль оглы. Об этом сообщило РИА Новости.

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Дипломат был награжден за заслуги в укреплении союзничества Москвы и Баку, гласит указ президента.

Ранее азербайджанский лидер Ильхам Алиев отозвал Бюльбюль оглы с должности посла в России.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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