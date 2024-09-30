Путин наградил экс-посла Азербайджана Бюльбюль оглы орденом Александра Невского
30 сентября 202416:05
Российский лидер Владимир Путин наградил орденом Александра Невского экс-посла Азербайджана в России Полада Бюльбюль оглы. Об этом сообщило РИА Новости.
Дипломат был награжден за заслуги в укреплении союзничества Москвы и Баку, гласит указ президента.
Ранее азербайджанский лидер Ильхам Алиев отозвал Бюльбюль оглы с должности посла в России.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru