Палад Бюльбюль оглы и Борис Эйфман получат Эрмитажную премию

Посол республики Азербайджан в Москве Полад Бюльбюль оглы и хореограф Борис Эйфман стали лауреатами второй Эрмитажной премии, объявила вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает «Интерфакс».

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«Золотой голос советского союза, посол республики Азербайджан в РФ Полад Бюльбюль оглы. И с российской стороны - тоже хорошо вам известное имя - Борис Яковлевич Эйфман», - представила лауреатов Голикова.

Она также уточнила, что торжественная церемония вручения премии пройдет в Эрмитаже 14 сентября.

Ранее Валерий Гергиев получил первую Эрмитажную премию, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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