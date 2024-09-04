Палад Бюльбюль оглы и Борис Эйфман получат Эрмитажную премию
Посол республики Азербайджан в Москве Полад Бюльбюль оглы и хореограф Борис Эйфман стали лауреатами второй Эрмитажной премии, объявила вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает «Интерфакс».
«Золотой голос советского союза, посол республики Азербайджан в РФ Полад Бюльбюль оглы. И с российской стороны - тоже хорошо вам известное имя - Борис Яковлевич Эйфман», - представила лауреатов Голикова.
Она также уточнила, что торжественная церемония вручения премии пройдет в Эрмитаже 14 сентября.
Ранее Валерий Гергиев получил первую Эрмитажную премию, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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