Палад Бюльбюль оглы и Борис Эйфман получат Эрмитажную премию

«Золотой голос советского союза, посол республики Азербайджан в РФ Полад Бюльбюль оглы. И с российской стороны - тоже хорошо вам известное имя - Борис Яковлевич Эйфман», - представила лауреатов Голикова.

Она также уточнила, что торжественная церемония вручения премии пройдет в Эрмитаже 14 сентября.

Ранее Валерий Гергиев получил первую Эрмитажную премию, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



