Азербайджан отозвал своего посла в России

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев отозвал Полада Бюльбюль-оглы с должности посла в России. Об этом сообщило РИА Новости.

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Соответствующее распоряжение было обнародовано в ходе выступления Алиева на первом заседании Милли Меджлиса Азербайджана.

Отмечается, что Бюльбюль-оглы был послом в России с 2006 года, ранее он возглавлял Минкультуры Азербайджана.

Ранее Владимир Путин назначил послом России в Республике Маврикий телеведущую Ираду Зейналову.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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