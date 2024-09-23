Азербайджан отозвал своего посла в России
23 сентября 202415:29
Азербайджанский лидер Ильхам Алиев отозвал Полада Бюльбюль-оглы с должности посла в России. Об этом сообщило РИА Новости.
Соответствующее распоряжение было обнародовано в ходе выступления Алиева на первом заседании Милли Меджлиса Азербайджана.
Отмечается, что Бюльбюль-оглы был послом в России с 2006 года, ранее он возглавлял Минкультуры Азербайджана.
Ранее Владимир Путин назначил послом России в Республике Маврикий телеведущую Ираду Зейналову.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru