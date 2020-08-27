Путин надеется на мирное решение ситуации в Белоруссии
Президент РФ Владимир Путин заявил, что надеется, что политический кризис в Белоруссии будет решен мирным путем.
«Мы исходим из того, что все сложившиеся проблемы, которые имеют место сегодня в Белоруссии, будут решаться мирным путем», - сказал российский лидер в интервью на канале «Россия 1».
Ранее Путин сообщил, что по просьбе своего белорусского коллеги Александра Лукашенко Москва создала резерв правоохранителей для Белоруссии, но использовать его не будет до тех пор «пока ситуация не выйдет из под контроля», пишет "Свободная пресса".
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru