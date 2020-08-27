Путин надеется на мирное решение ситуации в Белоруссии

Магазины и кафе в Москве с мая оштрафованы на 650 млн рублей Злоумышленники «заминировали» все ТЭЦ в столице и области Прожиточный минимум в Москве вырос до 17 841 рубля Все произведения искусства из Новой Третьяковки не пострадали после протечки крыши Ливни и потопы не прогнозируются в ближайшие дни в Москве