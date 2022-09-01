Глава Минвостокразвития анонсировал визит делегаций Южной Кореи и Японии на ВЭФ
Делегации из недружественных стран, в том числе Южной Кореи и Японии, посетят Восточный экономический форум (ВЭФ). Об этом заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в беседе с РИА Новости.
Министр выразил уверенность, что у России есть друзья и в недружественных странах, пишет RT. По словам Чекункова, на рабочем уровне многие граждане Японии и Южной Кореи высказывают поддержку РФ. Глава Минвостокразвития связывает это с тем, что названные государства «сами живут десятилетиями в условиях ограниченного суверенитета, в условиях, когда ряд решений формируется не ими, не в их странах и не в интересах их народов»
Кроме того, министр отметил, что сотрудничество России, Японии и Южной Кореи определено соседством стран и сильными экономическими связями.
ВЭФ пройдет 5–8 сентября во Владивостоке, участие в форуме подтвердили представители 40 государств, напоминает РЕН ТВ.
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