Путин на встрече с Си Цзиньпином отметил экономический рывок Китая
Китай за последние годы сделал колоссальный рывок в своем развитии. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.
Он отметил, что большой рывок КНР вызывает во всем мире неподдельный интерес. По словам Путина, Китай создал эффективную систему развития экономики и укрепления страны.
Ранее Си Цзиньпин, прибывший с государственным визитом в Москву, заявил, что рад по приглашению Владимира Путина вновь приехать на российскую землю. Он отметил, что Пекин готов вместе с Москвой охранять основанный на международном праве миропорядок, сообщает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru