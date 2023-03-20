Путин на встрече с Си Цзиньпином отметил экономический рывок Китая

Китай за последние годы сделал колоссальный рывок в своем развитии. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.

В Белом доме заявили, что Байден хочет поговорить с Си Цзиньпином

Он отметил, что большой рывок КНР вызывает во всем мире неподдельный интерес. По словам Путина, Китай создал эффективную систему развития экономики и укрепления страны.

Ранее Си Цзиньпин, прибывший с государственным визитом в Москву, заявил, что рад по приглашению Владимира Путина вновь приехать на российскую землю. Он отметил, что Пекин готов вместе с Москвой охранять основанный на международном праве миропорядок, сообщает НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияКитай

Горячие новости

Все новости

партнеры