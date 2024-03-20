Путин: На удары по гражданской инфраструктуре Россия может ответить тем же
Россия может тем же ответить на удары противника по гражданской инфраструктуре. Как сообщает РИА Новости, такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.
На встрече с доверенными лицами он указал, что у России «есть свои взгляды и свои планы на этот счёт».
«Будем идти по тому, что мы наметили», - сказал глава государства.
Он также добавил, что первоочередной задачей является обеспечение безопасности жителей и над власти «безусловно будут работать».
Ранее Путин заявил, что украинские войска пытаются атаковать Белгородскую и Курскую области на фоне неудач Киева на фронте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru