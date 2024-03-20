Путин: На удары по гражданской инфраструктуре Россия может ответить тем же

На встрече с доверенными лицами он указал, что у России «есть свои взгляды и свои планы на этот счёт».

«Будем идти по тому, что мы наметили», - сказал глава государства.

Он также добавил, что первоочередной задачей является обеспечение безопасности жителей и над власти «безусловно будут работать».

Ранее Путин заявил, что украинские войска пытаются атаковать Белгородскую и Курскую области на фоне неудач Киева на фронте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

