Путин на следующей неделе посетит Таджикистан
Президент России Владимир Путин планирует в ближайшую неделю отправиться с визитом в Таджикистан. Об этом сообщили в телепрограмме «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
По информации телеканала, глава государства примет участие в саммите лидеров стран — членов СНГ, где проведет переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Кроме того, в расписании Путина запланированы переговоры с главами других стран СНГ.
Ранее, выступая на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай», Путин призвал россиян быть готовыми к чему угодно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- Путин на следующей неделе посетит Таджикистан
