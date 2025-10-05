Путин на следующей неделе посетит Таджикистан

Президент России Владимир Путин планирует в ближайшую неделю отправиться с визитом в Таджикистан. Об этом сообщили в телепрограмме «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

По информации телеканала, глава государства примет участие в саммите лидеров стран — членов СНГ, где проведет переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Кроме того, в расписании Путина запланированы переговоры с главами других стран СНГ.

Ранее, выступая на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай», Путин призвал россиян быть готовыми к чему угодно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

