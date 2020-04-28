Путин на примере Спарты объяснил ситуацию с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин на примере древней Спарты объяснил необходимость введенных ограничений в стране из-за коронавируса. Как сообщает ТАСС, он сказал об этом в ходе совещания по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах.
Путин вспомнил некоторые исторические данные о том, что в Спарте больных и немощных скидывали в пропасть, отметив, что впоследствии она утратила государственность. По его словам, эта история является поучительной на фоне распространения коронавируса.
Президент в этой связи также вспомнил рассказ писателя Джека Лондона "Закон жизни", в котором племя бросало стариков, становившихся обузой. Он заявил, что не может представить, чтобы так поступил российский народ, подчеркнув, что у россиян другой генетический код.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
93 558+6 411 / сут.
Умерли
867+73 / сут.
Выздоровели
8 456+1 110 / сут.
- Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 1 млн
- В Тульской области пропуска для передвижения введут с 30 апреля
- Путин объявил о проведении авиационного парада 9 мая
- Путин призвал россиян не ходить по гостям на майских праздниках
- Путин подписал указ о нерабочих днях 6, 7, 8 мая
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru