Путин на примере Спарты объяснил ситуацию с коронавирусом

Путин вспомнил некоторые исторические данные о том, что в Спарте больных и немощных скидывали в пропасть, отметив, что впоследствии она утратила государственность. По его словам, эта история является поучительной на фоне распространения коронавируса.

Президент в этой связи также вспомнил рассказ писателя Джека Лондона "Закон жизни", в котором племя бросало стариков, становившихся обузой. Он заявил, что не может представить, чтобы так поступил российский народ, подчеркнув, что у россиян другой генетический код.







