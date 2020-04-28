Путин на примере Спарты объяснил ситуацию с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин на примере древней Спарты объяснил необходимость введенных ограничений в стране из-за коронавируса. Как сообщает ТАСС, он сказал об этом в ходе совещания по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах.

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Путин вспомнил некоторые исторические данные о том, что в Спарте больных и немощных скидывали в пропасть, отметив, что впоследствии она утратила государственность. По его словам, эта история является поучительной на фоне распространения коронавируса.

Президент в этой связи также вспомнил рассказ писателя Джека Лондона "Закон жизни", в котором племя бросало стариков, становившихся обузой. Он заявил, что не может представить, чтобы так поступил российский народ, подчеркнув, что у россиян другой генетический код.



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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:КоронавирусВладимир Путин
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