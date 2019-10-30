Путин: Мы приветствуем решение Дании по «Северному потоку 2»

«Мы приветствуем такое решение», - цитирует Путина агентство. Российский лидер также подчеркнул, что Дания проявила себя как ответственный участник международного общения, защищающий свои интересы и учитывающий интересы европейских партнеров, заинтересованных в поставке газа.

О положительном решении Дании по "Северному потоку 2" стало известно 30 октября. Ранее НСН отмечала, что формально Дания не имела оснований отказать в разрешении. Оно выдано в соответствии с Законом о континентальном шельфе и Конвенцией ООН по морскому праву. Эти документы чётко определяют, какие условия необходимо соблюсти, чтобы государство разрешило строительство транзитного трубопровода в обязательном порядке.

