Путин: Мы приветствуем решение Дании по «Северному потоку 2»
Президент России Владимир Путин прокомментировал решение Дании оформить разрешительные документы на прокладку газопровода «Северный поток — 2». Свою позицию президент озвучил в ходе пресс-конференции в Венгрии, пишет РИА Новости.
«Мы приветствуем такое решение», - цитирует Путина агентство. Российский лидер также подчеркнул, что Дания проявила себя как ответственный участник международного общения, защищающий свои интересы и учитывающий интересы европейских партнеров, заинтересованных в поставке газа.
О положительном решении Дании по "Северному потоку 2" стало известно 30 октября. Ранее НСН отмечала, что формально Дания не имела оснований отказать в разрешении. Оно выдано в соответствии с Законом о континентальном шельфе и Конвенцией ООН по морскому праву. Эти документы чётко определяют, какие условия необходимо соблюсти, чтобы государство разрешило строительство транзитного трубопровода в обязательном порядке.
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