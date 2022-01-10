Путин: Мы показали, что не позволим раскачивать ситуацию у себя дома

Российский лидер Владимир Путин 10 января на онлайн-саммите заявил, что беспорядки в Казахстане показали способность стран-членов ОДКБ противостоять реализации сценариев цветных революций на своей территории.

Путин: Силы ОДКБ будут в Казахстане столько, сколько нужно

«Мы показали, что не позволим раскачивать ситуацию у себя дома» , - отметил Путин.

Глава государства также отметил мужество президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который взял на себя ответственность за реализацию необходимых мероприятий, чтобы дать отпор террористам.

Ранее казахстанский политолог Андрей Чеботарев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что заговор или сознательное бездействие руководства КНБ привели к дестабилизации обстановки в Казахстане.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ПутинКазахстанРоссия
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