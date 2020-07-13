Посольство Азербайджана не исключает масштабную войну за Нагорный Карабах
Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы сообщил в интервью радиостанции «Говорит Москва», что конфликт на границе с Арменией из-за Нагорного Карабаха может перерасти в полномасштабное столкновение.
Полад Бюльбюль оглы заявил, что Азербайджан намерен вернуть Нагорный Карабах. «Разговор идёт о том, что оккупировано 20 процентов территории Азербайджана. Как вы думаете, десятимиллионная, богатая, развитая инфраструктурно, вооружённая страна будет позволять оккупировать бесконечное количество времени свою территорию? Это же невозможно», - сообщил посол.
Полад Бюльбюль оглы также заявил о безрезультатности мирных переговоров и в связи с эти допустил начало крупного военного столкновения. «Разговор идёт о выводе иностранных войск с территории Азербайджана. И пока они находятся на территории Азербайджана, такие конфликты будут продолжаться и в один день могут перерасти в масштабную войну, которая будет катастрофой для всего региона», - поделился посол.
Посол Азербайджана призвал решать этот конфликт на основе международного права. Также он предупредил, что артобстрелы на границе продолжатся пока ситуация «не сдвинется с мертвой точки».
Ранее НСН сообщала о том, что премьер-министр Армении обвинил Азербайджан в эскалации обстановки на границе.
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