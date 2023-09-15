Путин: Москва не отказывалась от переговоров с Киевом
Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, однако Киев должен прямо заявить о желании их провести. Об этом российский лидер Владимир Путин заявил в ходе встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи, сообщило агентство РИА Новости.
При этом президент России отметил, что не слышит желания Украины перейти к переговорам.
Вместе с тем на Западе по-разному оценивают перспективы проведения российско-украинских переговоров. Так, глава Министерства обороны Германии Борис Писториус заявил, что признаков скорого проведения переговоров между Москвой и Киевом сейчас нет.
Не согласен с главой Минобороны ФРГ немецкий политолог Александр Рар. По его словам, если нынешняя ситуация в зоне проведения спецоперации не изменится, то к концу текущего года Запад принудит Украину сесть за стол переговоров. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru