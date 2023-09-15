«Придется танцевать «Барыню»: Путин посоветовал Киеву не плясать под чужую дудку

Ранее глава Госдепа заявил, что Киев пойдет на переговоры, если Москва проявит инициативу, так как «для танго нужны двое», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Как отметил Путин, РФ никогда не отказывалась от диалога. При этом российский лидер подчеркнул, что Штаты не умеют «танцевать танго» вдвоем и пытаются решать все с позиции силы.

«Я думаю, что для Украины важно гопак не забыть ... А то так будут все время под чужую музыку и под чужую дудку плясать, а плясать ... так или иначе всем придется "Барыню". Ну или, в лучшем случае, "Казачка"», — заявил президент.

