«Придется танцевать «Барыню»: Путин посоветовал Киеву не плясать под чужую дудку

Президент России Владимир Путин прокомментировал заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о переговорах по урегулированию на Украине как «танго», для которого нужны двое.

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Ранее глава Госдепа заявил, что Киев пойдет на переговоры, если Москва проявит инициативу, так как «для танго нужны двое», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Как отметил Путин, РФ никогда не отказывалась от диалога. При этом российский лидер подчеркнул, что Штаты не умеют «танцевать танго» вдвоем и пытаются решать все с позиции силы.

«Я думаю, что для Украины важно гопак не забыть ... А то так будут все время под чужую музыку и под чужую дудку плясать, а плясать ... так или иначе всем придется "Барыню". Ну или, в лучшем случае, "Казачка"», — заявил президент.

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ФОТО: kremlin.ru
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