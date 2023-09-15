«Придется танцевать «Барыню»: Путин посоветовал Киеву не плясать под чужую дудку
Президент России Владимир Путин прокомментировал заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о переговорах по урегулированию на Украине как «танго», для которого нужны двое.
Ранее глава Госдепа заявил, что Киев пойдет на переговоры, если Москва проявит инициативу, так как «для танго нужны двое», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Как отметил Путин, РФ никогда не отказывалась от диалога. При этом российский лидер подчеркнул, что Штаты не умеют «танцевать танго» вдвоем и пытаются решать все с позиции силы.
«Я думаю, что для Украины важно гопак не забыть ... А то так будут все время под чужую музыку и под чужую дудку плясать, а плясать ... так или иначе всем придется "Барыню". Ну или, в лучшем случае, "Казачка"», — заявил президент.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Германии допустили возможность поставки ВСУ ракет Taurus через несколько недель
- Путин: Москва не отказывалась от переговоров с Киевом
- «Придется танцевать «Барыню»: Путин посоветовал Киеву не плясать под чужую дудку
- Лукашенко анонсировал выход Белоруссии на досанкционный уровень
- Путин: 300 тысяч добровольцев записались для участия в СВО
- Следком проверит данные об отправленных ВСУ на минное поле российских пленных
- Лукашенко на встрече с Путиным предложил сотрудничать с КНДР «на троих»
- Нилов назвал неоднозначной идею ограничить для детей добавление друзей в соцсетях
- Потерявшийся пенсионер провел в лесу под Новгородом девять дней
- «112»: Игоря Николаева госпитализировали из-за проблем с сердцем
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru