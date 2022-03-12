Путин, Макрон и Шольц обсудили договоренности о требованиях России по Украине

«Президент России подробно рассказал о прошедшей в последние дни в видеоформате серии переговоров российских и украинских представителей. В этой связи лидеры трех стран рассмотрели некоторые вопросы, связанные с прорабатываемыми договоренностями по реализации известных российских требований. Условлено о продолжении контактов по украинской проблематике», - сказано в сообщении.

Владимир Путин также призвал политиков Франции и Германии оказать влияние на действия Украины, направленные против мирных граждан. Российским лидером «были приведены многочисленные факты грубейшего нарушения украинскими силовиками норм международного гуманитарного права».

«В частности, были приведены многочисленные факты грубейшего нарушения украинскими силовиками норм международного гуманитарного права: внесудебные расправы над несогласными, взятие в заложники и использование мирных жителей в качестве живого щита, размещение тяжелых вооружений в жилых кварталах, возле больниц, школ, детских садов», — говорится в заявлении.

«Владимир Путин настоятельно призвал Эмманюэля Макрона и Олафа Шольца повлиять на киевские власти с тем, чтобы такие преступные действия были прекращены», - сообщает Кремль.

