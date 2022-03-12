Путин, Макрон и Шольц обсудили договоренности о требованиях России по Украине
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон, а также канцлер ФРГ Олаф Шольц по телефону обсудили договоренности по выполнению российских требований к Киеву. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«Президент России подробно рассказал о прошедшей в последние дни в видеоформате серии переговоров российских и украинских представителей. В этой связи лидеры трех стран рассмотрели некоторые вопросы, связанные с прорабатываемыми договоренностями по реализации известных российских требований. Условлено о продолжении контактов по украинской проблематике», - сказано в сообщении.
Владимир Путин также призвал политиков Франции и Германии оказать влияние на действия Украины, направленные против мирных граждан. Российским лидером «были приведены многочисленные факты грубейшего нарушения украинскими силовиками норм международного гуманитарного права».
«В частности, были приведены многочисленные факты грубейшего нарушения украинскими силовиками норм международного гуманитарного права: внесудебные расправы над несогласными, взятие в заложники и использование мирных жителей в качестве живого щита, размещение тяжелых вооружений в жилых кварталах, возле больниц, школ, детских садов», — говорится в заявлении.
«Владимир Путин настоятельно призвал Эмманюэля Макрона и Олафа Шольца повлиять на киевские власти с тем, чтобы такие преступные действия были прекращены», - сообщает Кремль.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,3 млн+48 154 / сут.
Умерли
360 тыс.+630 / сут.
Выздоровели
15,4 млн+157 тыс. / сут.
- МИД России предупредил Украину, что конвои с оружием для Киева станут целями ВС РФ
- Путин, Макрон и Шольц обсудили договоренности о требованиях России по Украине
- Премьер-лига Великобритании отстранила Абрамовича от управления ФК «Челси»
- Сигнал тревоги подал самолет Санкт-Петербург-Сочи над Казахстаном
- Москва переориентируется на поставщиков строительных высокотехнологичных механизмов из Азии
- Минцифры пообещало, что отключение LINX не снизит качество соединения
- Германия назвала срок отказа от российского газа
- Песков подтвердил, что Путин ведет телефонные переговоры с Макроном и Шольцем
- Минобороны России разместило видео взятия аэродрома на Украине
- Обмен ударами. Политизированный газ разрушит Европу и Россию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru