Путин лично просил выпустить Навального за границу

Если бы Навального хотели отравить, его бы никто не отправил за границу, рассказал президент России Владимир Путин.

«У Навального были ограничения на выезд, но я дал поручение Генпрокуратуре его выпустить», - приводит слова президента РИА Новости.

Президент также отметил, что Россия неоднократно просила материалы по делу Навального, чтобы у российских правоохранительных органов появилось основание для возбуждения уголовного дела. «Что такого необычного мы попросили?» - задал риторический вопрос он.