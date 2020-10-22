Путин лично просил выпустить Навального за границу
Если бы Навального хотели отравить, его бы никто не отправил за границу, рассказал президент России Владимир Путин.
«У Навального были ограничения на выезд, но я дал поручение Генпрокуратуре его выпустить», - приводит слова президента РИА Новости.
Президент также отметил, что Россия неоднократно просила материалы по делу Навального, чтобы у российских правоохранительных органов появилось основание для возбуждения уголовного дела. «Что такого необычного мы попросили?» - задал риторический вопрос он.
Инцидент с Алексеем Навальным произошел 20 августа в самолете, направлявшемся из Томска в Москву. Борт экстренно приземлился в Омске, где местные медики оказывали ему экстренную помощь. В состоянии комы позднее его перевезли в берлинскую клинику Charite. В правительстве ФРГ заявили, что в организме оппозиционера нашли яды из группы «Новичок». Российские врачи утверждают, что никаких отравляющих веществ в его организме не было найдено.
Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов ранее в эфире НСН возмутился версии издания The Guardian о том, что Навального отравили российские спецслужбы с целью вынудить к отъезду из России. Он высказал предположение, что Навальный зарабатывает себе политический рейтинг, и назвал рассказы оппозиционера сказками низкого качества.
Евросоюз 15 октября опубликовал персональный санкционный список по делу Навального. Под ограничения, в частности, попали директор ФСБ Александр Бортников и первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
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