МИД РФ: доклад ОЗХО опровергает обвинения России в отравлении Навального

Отсутствие сведений об отравляющих веществах в докладе ОЗХО по расследованию инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным говорит о безосновательности обвинений России в умышленном отравлении, говорится в комментарии департамента информации и печати российского МИД.

Отмечается, что МИД обратил внимание на доклад ОЗХО по ситуации с Навальным, распространённый Германией, из которого «изъяты ключевые сведения в отношении наименований, химического состава и характеристик соответствующих веществ».

По мнению ведомства, отсутствие этих данных свидетельствует о бездоказательности утверждений «о якобы преднамеренном отравлении блогера».

МИД в связи с этим расценивает аргументацию ФРГ по инциденту с Навальным как «сугубо формальную, призванную обосновать отказ Берлина от реагирования на многочисленные запросы по линии российских правоохранительных органов».

В дипведомстве также отметили, что отсутствие сведений о веществах, обнаруженных в биомаркерах Навального, не позволяет российским властям завершить проверку на определение признаков состава преступления в инциденте с оппозиционером.

Ранее правительство ФРГ сообщило, что передаст странам-членам ОЗХО технический доклад организации с расследованием возможного отравления Навального.

Навального госпитализировали 20 августа в Омске после экстренной посадки самолёта. Позже оппозиционера перевезли в берлинскую клинику «Шарите». Российские врачи диагностировали у Навального нарушение обмена веществ, немецкие медики заявили об отравлении политика. Позже ОЗХО опубликовала свой доклад, в котором указала, что вещество, обнаруженное в организме политика, принадлежит группе отравляющих средств «Новичок», но не значится в списке запрещённых. Россия запросила у Германии подробности исследований биомаркеров Навального, однако ответа не получила.

