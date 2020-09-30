Такого как Путин. Зюганов и Милонов оценили правителей России
НСН узнала у российских политиков, кого они считают лучшими и худшими правителями в истории страны.
Худшим президентом в истории США назвал Дональда Трампа его соперник на выборах, кандидат Демократической партии Джо Байден в ходе первых теледебатов между ними.
НСН поинтересовалась у лидера КПРФ Геннадия Зюганова, кого он считает худшим и лучшим правителем в истории России
«Если брать царскую эпоху, то худшим был Николай II. Потому что профукал империю. Ушел, бросил страну воюющую и загубил и себя, и страну, и семью. Самым великим – я бы тут назвал двоих. Без Дмитрия Донского у нас не было бы победы на Куликовом поле, без Куликова поля у нас не было бы великого государства. Без Петра Великого после Полтавы не родилась бы великая держава. А Ленин и Сталин собрали распавшуюся империю в новой форме – СССР – и с новой идеей... В советское время худшими были Горбачев и Ельцин, которые предали и продали что только можно», - считает Зюганов.
Он также не согласился с оценкой Трампа со стороны Байдена.
«По крайней мере, он пытается что-то сделать для Америки. А эти глобалисты, боюсь, затеют опять свое. Но это их внутреннее. Для нас хрен редьки не слаще. И те, и другие нас объявляют врагами. И те, и другие будут накладывать санкции и прижимать. Нам надо быть сильными, умными, успешными, тогда с нами будут все считаться», - сказал лидер коммунистов.
Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов в свою очередь заявил, что лучшим правителем России является нынешний президент страны.
«Если оценивать по эффективности, то на протяжении XX-XXI века я бы назвал нынешнего президента России Владимира Путина. Худший – это Ленин. Он – предатель, христопродавец. Благодаря ему была разрушена великая страна, был пущен под откос поезд государства. У нас два было христопродавца в XX веке – это Ленин и Хрущев. Но Хрущев – ничтожный, он шел по инерции сталинского развития, пускай, тоже специфического. Но инерция сохранялась. А Ленин напрочь разрушил, обескровил, лишил огромных территорий Российскую империю. По количеству утрат Ленина можно сравнить с Горбачевым. Но Горбачев – это следствие, он пришел в качестве оператора эвтаназии СССР», - отметил Милонов.
Он также назвал НСН самого лучшего, по его мнению, президента в истории США.
«Рональд Рейган - для меня лучший президент США. А худший – Барак Обама. Не потому что он единственный злодей. Он не единственный злодей, но такой урон, который он нанес Соединенным Штатам, никто другой не нанес», - заключил российский парламентарий.
Ранее телеведущий Владимир Познер в эфире НСН согласился с Джо Байденом в том, что Дональд Трамп - худший президент США.
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