Такого как Путин. Зюганов и Милонов оценили правителей России

Худшим президентом в истории США назвал Дональда Трампа его соперник на выборах, кандидат Демократической партии Джо Байден в ходе первых теледебатов между ними.

НСН поинтересовалась у лидера КПРФ Геннадия Зюганова, кого он считает худшим и лучшим правителем в истории России

«Если брать царскую эпоху, то худшим был Николай II. Потому что профукал империю. Ушел, бросил страну воюющую и загубил и себя, и страну, и семью. Самым великим – я бы тут назвал двоих. Без Дмитрия Донского у нас не было бы победы на Куликовом поле, без Куликова поля у нас не было бы великого государства. Без Петра Великого после Полтавы не родилась бы великая держава. А Ленин и Сталин собрали распавшуюся империю в новой форме – СССР – и с новой идеей... В советское время худшими были Горбачев и Ельцин, которые предали и продали что только можно», - считает Зюганов.

Он также не согласился с оценкой Трампа со стороны Байдена.

«По крайней мере, он пытается что-то сделать для Америки. А эти глобалисты, боюсь, затеют опять свое. Но это их внутреннее. Для нас хрен редьки не слаще. И те, и другие нас объявляют врагами. И те, и другие будут накладывать санкции и прижимать. Нам надо быть сильными, умными, успешными, тогда с нами будут все считаться», - сказал лидер коммунистов.