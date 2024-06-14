Путин: Легитимность Зеленского не восстановить никакими средствами
Легитимность Зеленского не восстановить никакими средствами, срок его президентства истек, заявил президент России Владимир Путин.
По его словам, исполнительная власть на Украине, как и в 2014 году, узурпирована и удерживается незаконным путем.
Ранее на пленарном заседании ПМЭФ-2024 Путин указал, что в законе говорится о том, что в условиях военного положения выборы в стране не проводятся, однако при этом ничего не сказано о пролонгации.
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в свою очередь заявил, что президент Украины Владимир Зеленский будет оставаться главой государства до завершения военного положения, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru