Путин: Легитимность Зеленского не восстановить никакими средствами

По его словам, исполнительная власть на Украине, как и в 2014 году, узурпирована и удерживается незаконным путем.

Ранее на пленарном заседании ПМЭФ-2024 Путин указал, что в законе говорится о том, что в условиях военного положения выборы в стране не проводятся, однако при этом ничего не сказано о пролонгации.



Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в свою очередь заявил, что президент Украины Владимир Зеленский будет оставаться главой государства до завершения военного положения, сообщает RT.