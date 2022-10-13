Путин: Ключевую роль в мире начинает играть Азия
Серьезные изменения происходят в глобальной политике, ключевую роль в мире начинает играть Азия. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе проходящего в Астане Саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
Ранее глава государства прибыл в столицу Казахстана, где 13-14 октября примет участие в трех международных мероприятиях, напоминает телеканал «360».
«Сегодняшняя встреча проходит на фоне серьезных изменений в глобальной политике и экономике. Мир становится по-настоящему многополярным. И весьма заметную, если не ключевую роль в этом играет Азия, где крепнут новые центры силы», — цитирует российского лидера РИА Новости.
Путин подчеркнул, что Россия выступает за развитие и процветание Азии, создание пространства для экономического и инвестиционного сотрудничества. По словам президента, РФ делает все для формирования системы равной и неделимой безопасности, пишет РИА ФАН.
Кроме того, Путин указал, что Москва призывает ликвидировать все «искусственные преграды» для восстановления цепочек поставок товаров.
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