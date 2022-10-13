Путин: Ключевую роль в мире начинает играть Азия

Ранее глава государства прибыл в столицу Казахстана, где 13-14 октября примет участие в трех международных мероприятиях, напоминает телеканал «360».

«Сегодняшняя встреча проходит на фоне серьезных изменений в глобальной политике и экономике. Мир становится по-настоящему многополярным. И весьма заметную, если не ключевую роль в этом играет Азия, где крепнут новые центры силы», — цитирует российского лидера РИА Новости.

Путин подчеркнул, что Россия выступает за развитие и процветание Азии, создание пространства для экономического и инвестиционного сотрудничества. По словам президента, РФ делает все для формирования системы равной и неделимой безопасности, пишет РИА ФАН.

Кроме того, Путин указал, что Москва призывает ликвидировать все «искусственные преграды» для восстановления цепочек поставок товаров.

