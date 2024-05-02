Протаранившего пять автомобилей водителя задержали в Москве

Водитель, протаранивший пять автомобилей в районе Некрасовка на юго-востоке Москвы, задержан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

По данным полиции, 1 мая водитель за рулем транспортного средства «совершил наезд на препятствие с последующим наездом на пять автомобилей». Инцидент произошел на улице Маресьева.

Автомобилиста задержали, в отношении него составили административный материал. Правоохранители проводят проверку.

Ранее в Москве грузовик с прицепом протаранил машину, остановившуюся из-за неисправности, погиб один человек, напоминает RT.

