Песков: Серьезных ожиданий от саммита по Украине без России быть не может
Серьезных ожиданий от мирной конференции по Украине, которая пройдет в Швейцарии, без участия России быть не может. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как отметил представитель Кремля, в Москве не понимают, «что это за веха, эта конференция».
«О какой... серьезной конференции с серьезными ожиданиями, какой-то результативностью можно говорить без участия России? Это совершенно невозможно», — подчеркнул Песков.
Пресс-секретарь назвал саммит «инициативой, которая не настроена на результат».
Ранее стало известно, что конференция по Украине пройдет 15−16 июня в швейцарском Бюргенштоке, напоминает «Свободная пресса». Россия не была приглашена на саммит.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минздрав РФ: За медпомощью обратились 7,9 тысячи пострадавших от паводка
- Сийярто заявил, что генсек НАТО предложил собрать $100 млрд на военную помощь Киеву
- Минобороны России: ВС РФ полностью освободили населенный пункт Бердычи
- Депутат Хамзаев предложил заблокировать TikTok в России
- Посольство США поддержало протестующих в Грузии против закона об иноагентах
- Песков: Серьезных ожиданий от саммита по Украине без России быть не может
- Минобороны: В Белгородской области уничтожили еще один украинский дрон
- В России предложили запретить упоминание Instagram и Facebook
- Протаранившего пять автомобилей водителя задержали в Москве
- В Швейцарии заявили, что Россия «на данном этапе» не приглашена на саммит по Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru