Песков: Серьезных ожиданий от саммита по Украине без России быть не может

Как отметил представитель Кремля, в Москве не понимают, «что это за веха, эта конференция».

«О какой... серьезной конференции с серьезными ожиданиями, какой-то результативностью можно говорить без участия России? Это совершенно невозможно», — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь назвал саммит «инициативой, которая не настроена на результат».

Ранее стало известно, что конференция по Украине пройдет 15−16 июня в швейцарском Бюргенштоке, напоминает «Свободная пресса». Россия не была приглашена на саммит.

