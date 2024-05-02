Песков: Серьезных ожиданий от саммита по Украине без России быть не может

Серьезных ожиданий от мирной конференции по Украине, которая пройдет в Швейцарии, без участия России быть не может. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Швейцарии заявили, что Россия «на данном этапе» не приглашена на саммит по Украине

Как отметил представитель Кремля, в Москве не понимают, «что это за веха, эта конференция».

«О какой... серьезной конференции с серьезными ожиданиями, какой-то результативностью можно говорить без участия России? Это совершенно невозможно», — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь назвал саммит «инициативой, которая не настроена на результат».

Ранее стало известно, что конференция по Украине пройдет 15−16 июня в швейцарском Бюргенштоке, напоминает «Свободная пресса». Россия не была приглашена на саммит.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияУкраинаШвейцарияДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры