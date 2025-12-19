Путин извинился перед женой погибшего бойца за нерасторопность чиновников

Президент России Владимир Путин принес извинения супруге погибшего участника спецоперации из-за того, что она за год не смогла получить необходимые выплаты из-за бюрократических трудностей.

«Я совсем недавно встречался, мне докладывали о работе фонда "Защитники Отечества", Цивилева (замминистра обороны РФ — прим. НСН) мне говорила, что до сих пор не удается наладить отношения Минобороны РФ с социальным блоком. Много избыточной бюрократии, но мы будем работаем над этим», — подчеркнул президент в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

Российский лидер указал, что возьмет под дополнительный контроль ситуацию с выплатами семьям участников СВО.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» — стартовала в полдень 19 декабря. Мероприятие проходит в Гостином дворе в Москве. На прямую линию президента поступило больше 2,5 миллиона обращений. Представители СМИ с самых разных уголков мира прибыли, чтобы напрямую освещать выступление российского лидера, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев
ТЕГИ:Минобороны РФСпецоперация

