Путин издаст указ о голосовании по поправкам в Конституцию

Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он особо отметил, что речь идет именно о голосовании, а не о всенародном референдуме.

Как пояснил Песков, плебисцит в данном случае не требуется, поскольку в послании Федеральному собранию Путин не предлагал изменять фундаментальные статьи Основного закона.

Однако в данном случае речь идёт о довольной серьезной реформе. Именно поэтому, по словам Пескова, президент считает необходимым узнать мнение граждан на этот счёт.

