Путин исключил бывшего главу ФТС Булавина из Совбеза
Президент России Владимир Путин своим указом исключил из состава Совбеза России экс-главу Федеральной таможенной службы Владимира Булавина. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации 17 марта.
Вместе с тем глава государства назначил на должность первого заместителя секретаря Совбеза России Рашида Нургалиева.
Отмечается, что данный документ вступает в силу со дня подписания.
Ранее Путин назначил генерал-майора юстиции Алексея Найду военным прокурором объединенной группировки войск.
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