Путин исключил бывшего главу ФТС Булавина из Совбеза

Президент России Владимир Путин своим указом исключил из состава Совбеза России экс-главу Федеральной таможенной службы Владимира Булавина. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации 17 марта.

Путин назначил Антона Герасимова заместителем главы МЧС РФ

Вместе с тем глава государства назначил на должность первого заместителя секретаря Совбеза России Рашида Нургалиева.

Отмечается, что данный документ вступает в силу со дня подписания.

Ранее Путин назначил генерал-майора юстиции Алексея Найду военным прокурором объединенной группировки войск.


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Бабушкин
ТЕГИ:Владимир ПутинСовбез РФ ФТС

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