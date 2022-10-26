Путин: ИГ* и другие террористы пытаются просочиться в СНГ

На встрече с руководителями делегаций заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран содружества он отметил, что ИГ (запрещен в РФ) и другие террористические группировки пытаются просочиться в СНГ.

Глава государства подчеркнул, что серьёзную угрозу представляет расползание иностранных наёмников с боевым опытом, и это необходимо пресечь.

«Надо продолжить обмен информацией о причастных или подозреваемых в террористической или экстремистской деятельности, сконцентрировать усилия на выявлении и перекрытии каналов проникновения террористов под прикрытием миграционных потоков», - заявил российского лидера

Ранее ФСБ сообщила о задержании сторонников террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), готовивших взрыв в отделе полиции Пятигорска, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

