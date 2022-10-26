Путин: ИГ* и другие террористы пытаются просочиться в СНГ
Президент РФ Владимир Путин заявил, что странам СНГ необходимо и дальше развивать сотрудничество в сфере антитеррора, сообщает ТАСС.
На встрече с руководителями делегаций заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран содружества он отметил, что ИГ (запрещен в РФ) и другие террористические группировки пытаются просочиться в СНГ.
Глава государства подчеркнул, что серьёзную угрозу представляет расползание иностранных наёмников с боевым опытом, и это необходимо пресечь.
«Надо продолжить обмен информацией о причастных или подозреваемых в террористической или экстремистской деятельности, сконцентрировать усилия на выявлении и перекрытии каналов проникновения террористов под прикрытием миграционных потоков», - заявил российского лидера
Ранее ФСБ сообщила о задержании сторонников террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), готовивших взрыв в отделе полиции Пятигорска, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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