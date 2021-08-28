США заявили о ликвидации двух главарей ИГИЛ*
Два боевика из группировки «Исламское государство в Хорасане» (входит в террористическую организацию «Исламское государство» (ИГИЛ – запрещенную в России) ликвидированы в спецоперации в Афганистане. Об этом заявил представитель Минобороны США 28 августа в ходе брифинга для СМИ.
«По мере поступления новой информации я могу подтвердить, что были уничтожены два представителя ИГИЛ высокого ранга, еще один ранен», - пояснил на брифинге генерал Хэнк Тейлор.
«Нам неизвестно о потерях среди гражданского населения», - цитирует военного ТАСС.
При этом пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби отказался отвечать на вопрос о причастности ликвидированных боевиков к теракту вблизи аэропорта Кабула.
Напомним, 26 августа в результате серии терактов у аэропорта Кабула погибли более 100 человек, пострадали более 1300. В числе жертв 13 американских военных. Ответственность за эти акции взяли на себя боевики группировки «Исламское государство» (зaпрещеннaя в России террористическaя оргaнизaция). При этом атaку осудили внутри Aфгaнистaнa – и «Тaлибaн», и возглaвивший Высший совет по нaционaльному примирению Aбдуллa Aбдуллa, и силы сопротивления тaлибaм в Пaнджшере.
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