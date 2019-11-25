Песков оценил возможность личной встречи Путина с Зеленским

25 ноября 201914:25

Отдельная встреча российского и украинского президентов в рамках нормандского формата не планируется, заявил журналистам пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Пока нет никаких намёток по программе, это всё в стадии подготовки... Соответствующие помощники президентов находятся в контакте, ведётся проработка», — цитирует Пескова RT.

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При этом, по его словам, в ходе саммита все четверо лидеров стран-участница — России, Украины, Германии и Франции — встретятся. Остальное, по его словам, ещё согласуется.

Напомним, встреча в рамках нормандского формата запланирована 9 декабря в Париже.

Ранее НСН писала, что президент России Владимир Путин во время инвестиционного форума «Россия зовёт!» прокомментировал свои отношения с украинским лидером Владимиром Зеленским.

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Фото: РИА Новости
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