Путин и Зеленский поговорили по телефону о нормандской встрече

Факт телефонного разговора был подтвержден в офисе Зеленского, сообщает RT. Там заявили, что стороны обсудили договоренности, достигнутые в ходе предыдущей встречи лидеров нормандской четвертки 9 декабря 2019 в Париже, и подготовку новой встречи в том же формате.

Президенты также согласились с тем, что необходимо активизировать работу на уровне трехсторонней группы в Минске.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о якобы произошедшей в Омане тайной встрече секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева с Зеленским.

