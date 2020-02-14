Путин и Зеленский поговорили по телефону о нормандской встрече
Президент России Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Лидеры двух стран обсудили встречу в нормандском формате.
Факт телефонного разговора был подтвержден в офисе Зеленского, сообщает RT. Там заявили, что стороны обсудили договоренности, достигнутые в ходе предыдущей встречи лидеров нормандской четвертки 9 декабря 2019 в Париже, и подготовку новой встречи в том же формате.
Президенты также согласились с тем, что необходимо активизировать работу на уровне трехсторонней группы в Минске.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о якобы произошедшей в Омане тайной встрече секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева с Зеленским.
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