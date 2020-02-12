В Киеве оценили возможность встречи Зеленского с Путиным

12 февраля 202013:45

Встреча президента Украины Владимира Путина с российским коллегой Владимиром Путиным может состояться, если украинский президент сочтёт её необходимой в свете получения результатов от переговоров в «нормандском» формате. Об этом заявил новый глава офиса президента Украины Андрей Ермак, сообщает RT.

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Ермак при этом подчеркнул, что пока ни договорённостей, ни разговоров по поводу возможной встречи на высшем уровне не было.

Как напоминают «Известия», первая отдельная встреча Зеленского и Путина состоялась 9 декабря на саммите лидеров «нормандской четвёрки» в Париже. Впоследствии президенты несколько раз созванивались.

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Никольский
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