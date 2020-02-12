В Киеве оценили возможность встречи Зеленского с Путиным
Встреча президента Украины Владимира Путина с российским коллегой Владимиром Путиным может состояться, если украинский президент сочтёт её необходимой в свете получения результатов от переговоров в «нормандском» формате. Об этом заявил новый глава офиса президента Украины Андрей Ермак, сообщает RT.
Ермак при этом подчеркнул, что пока ни договорённостей, ни разговоров по поводу возможной встречи на высшем уровне не было.
Как напоминают «Известия», первая отдельная встреча Зеленского и Путина состоялась 9 декабря на саммите лидеров «нормандской четвёрки» в Париже. Впоследствии президенты несколько раз созванивались.
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