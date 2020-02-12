В Киеве оценили возможность встречи Зеленского с Путиным

Ермак при этом подчеркнул, что пока ни договорённостей, ни разговоров по поводу возможной встречи на высшем уровне не было.

Как напоминают «Известия», первая отдельная встреча Зеленского и Путина состоялась 9 декабря на саммите лидеров «нормандской четвёрки» в Париже. Впоследствии президенты несколько раз созванивались.

