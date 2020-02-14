В Кремле назвали враньём слухи о встрече Патрушева с Зеленским

14 февраля 202013:07

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о якобы произошедшей в Омане тайной встрече секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает РИА Новости.

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«Враньё», - сказал по этому поводу представитель Кремля.

О встрече сообщила украинская программа «Схема», в расследовании которой говорилось о «поездке» Патрушева в Оман 8 января. Зеленский тогда находился там на отдыхе вместе с семьей. Украинские журналисты предположили, что Зеленский задержался в Омане на один день ради встречи с Патрушевым, пишет РИА ФАН.

Новый глава офиса Зеленского Андрей Ермак назвал расследование «Схемы» «ложью от начала и до конца».

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:Владимир Зеленский