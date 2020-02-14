В Кремле назвали враньём слухи о встрече Патрушева с Зеленским
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о якобы произошедшей в Омане тайной встрече секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает РИА Новости.
«Враньё», - сказал по этому поводу представитель Кремля.
О встрече сообщила украинская программа «Схема», в расследовании которой говорилось о «поездке» Патрушева в Оман 8 января. Зеленский тогда находился там на отдыхе вместе с семьей. Украинские журналисты предположили, что Зеленский задержался в Омане на один день ради встречи с Патрушевым, пишет РИА ФАН.
Новый глава офиса Зеленского Андрей Ермак назвал расследование «Схемы» «ложью от начала и до конца».
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