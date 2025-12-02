Путин и Уиткофф обсудят достигнутые США и Украиной понимания

Президент России Владимир Путин и спецпосланник США Стив Уиткофф обсудят понимания, достигнутые Вашингтоном и Киевом. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге для индийских СМИ.

Ранее стало известно, что Путин примет Уикоффа в Москве 2 декабря, пишет «Свободная пресса».

«Президент Путин и господин Уиткофф будут иметь возможность обсудить... понимания относительно поиска путей урегулирования», - рассказал Песков.

Также представитель Кремля отметил, что встреча начнется примерно через пять часов.

ФОТО: Kremlin.ru
