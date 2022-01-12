Токаев: в трех областях Казахстана режим ЧП отменят с 13 января

В Западно-Казахстанской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях с 13 января отменят режим Чрезвычайного положения, который был введён ранее президентом Касымом-Жомартом Токаевым по всей стране из-за беспорядков. Об этом сообщили в среду в пресс-службе главы республики. Как отмечается, отмена режима ЧП в этих регионах производится в соответствии с указами президента.

Ранее президент Казахстана Токаев заявил, что вывод войск ОДКБ из республики начнётся 13 января.

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ФОТО: РИА Новости / пресс-служба МИД России
ТЕГИ:БеспорядкиПрезидентКазахстан
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