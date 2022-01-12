Токаев заявил, что вывод войск ОДКБ из Казахстана начнётся 13 января
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что миротворческая миссия Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) в республике оценивается, как очень успешная, сообщает РИА Новости.
По его словам, организованный вывод миротворческого контингента ОДКБ начнётся 13 января.
«Завтра начинается организованный вывод... Хотел бы выразить признательность командованию контингента за проделанную работу в течение этих нескольких дней», — добавил казахстанский лидер.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вывод миротворческих сил ОДКБ из Казахстана — прерогатива властей республики.
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