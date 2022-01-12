Токаев заявил, что вывод войск ОДКБ из Казахстана начнётся 13 января

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что миротворческая миссия Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) в республике оценивается, как очень успешная, сообщает РИА Новости.

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По его словам, организованный вывод миротворческого контингента ОДКБ начнётся 13 января.

«Завтра начинается организованный вывод... Хотел бы выразить признательность командованию контингента за проделанную работу в течение этих нескольких дней», — добавил казахстанский лидер.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вывод миротворческих сил ОДКБ из Казахстана — прерогатива властей республики.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеспорядкиМиротворцыОДКБКазахстан
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