Ушаков рассказал, кто поедет с Путиным в Казахстан

Российская делегация, которая отправится в Казахстан вместе с президентом России Владимиром Путиным, будет весьма представительной. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.

«Итоги очень богатые»: Си Цзиньпин назвал успешным визит Путина в КНР

Он уточнил, что в состав делегации войдут более 30 человек. В их числе глава Центробанка Эльвира Набиуллина, руководители Роспотребнадзора и Росфинмониторинга Анна Попова и Юрий Чиханчин, председатель правления банка ВТБ Андрей Костин и другие.

«Также, естественно, представители администрации - замглавы Максим Орешкин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и ваш покорный слуга», - добавил Ушаков.

Ранее в пресс-службе казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева заявили, что официальный визит Путина в республику продлится с 27 по 29 мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Владимир Смирнов
