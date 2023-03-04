ОАЭ и Турция подписали соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве

Церемония подписания документа прошла 3 марта в Абу-Даби, в ней приняли участие государственный министр ОАЭ по вопросам внешней торговли Тани бен Ахмед аз-Зейуди, министр экономики страны Абдалла бен Тук аль-Мари и глава Минторга Турции Мехмет Муш.

Соглаашение нацелено на увеличение товарооборота между ОАЭ и Турцией до $40 млрд в течение пяти лет.

Как отметил президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в видеообращении к участникам церемонии, документ позволит начать новый этап в отношениях между двумя странами, поспособствует укреплению торговых связей и сотрудничества.

