ОАЭ и Турция подписали соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Турция подписали соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве. Об этом сообщает информационное агентство WAM.
Церемония подписания документа прошла 3 марта в Абу-Даби, в ней приняли участие государственный министр ОАЭ по вопросам внешней торговли Тани бен Ахмед аз-Зейуди, министр экономики страны Абдалла бен Тук аль-Мари и глава Минторга Турции Мехмет Муш.
Соглаашение нацелено на увеличение товарооборота между ОАЭ и Турцией до $40 млрд в течение пяти лет.
Как отметил президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в видеообращении к участникам церемонии, документ позволит начать новый этап в отношениях между двумя странами, поспособствует укреплению торговых связей и сотрудничества.
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