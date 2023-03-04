ОАЭ и Турция подписали соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Турция подписали соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве. Об этом сообщает информационное агентство WAM.

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Церемония подписания документа прошла 3 марта в Абу-Даби, в ней приняли участие государственный министр ОАЭ по вопросам внешней торговли Тани бен Ахмед аз-Зейуди, министр экономики страны Абдалла бен Тук аль-Мари и глава Минторга Турции Мехмет Муш.

Соглаашение нацелено на увеличение товарооборота между ОАЭ и Турцией до $40 млрд в течение пяти лет.

Как отметил президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в видеообращении к участникам церемонии, документ позволит начать новый этап в отношениях между двумя странами, поспособствует укреплению торговых связей и сотрудничества.

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
ТЕГИ:ТурцияОАЭ
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