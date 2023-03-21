Си Цзиньпин отметил здоровую динамику развития отношений с Россией

Отношения КНР и России демонстрируют здоровую динамику развития. Такое заявление сделал председатель КНР Си Цзиньпин, слова которого приводит РИА Новости.

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Он отметил, что между Китаем и Россией углубляется политическое взаимодоверие, а также преумножаются общие интересы.

Ранее, 21 марта, Си Цзиньпин приехал в Дом правительства России на встречу с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Китайский лидер и глава российского правительства поприветствовали друг друга рукопожатием. При этом 20 марта Си Цзиньпин встретился с президентом России Владимиром Путиным. Тогда лидер КНР заявил, что Пекин готов вместе с Москвой охранять основанный на международном праве миропорядок, сообщает НСН.

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ФОТО: kremlin.ru
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