Путин и Си Цзиньпин обсудили тему экспорта российского зерна в Китай

Российский лидер Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подробно обсудили во время переговоров по видеосвязи тему экспорта российского зерна в Китай. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, вопрос открытия Китаем своего рынка для поставок зерна из всех регионов РФ будет изучен.