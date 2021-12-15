Путин и Си Цзиньпин обсудили тему экспорта российского зерна в Китай
Российский лидер Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подробно обсудили во время переговоров по видеосвязи тему экспорта российского зерна в Китай. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
По его словам, вопрос открытия Китаем своего рынка для поставок зерна из всех регионов РФ будет изучен.
Украинский политолог Александр Семченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что президент США Джо Байден использовал встречу с российским лидером Владимиром Путиным для поднятия своего рейтинга.
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