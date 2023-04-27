Путин и Си Цзиньпин не обсуждали возвращение Украины к границам 1991 года

«Об этом речи не шло», - сказал Песков.

Пресс-секретарь российского лидера также добавил, что стороны не планируют контактировать в ближайшее время.

Ранее Песков заявил, что Москва приветствует любые меры по урегулированию ситуации на Украине, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».