Путин и Си Цзиньпин не обсуждали возвращение Украины к границам 1991 года

Владимир Путин и Си Цзиньпин не обсуждали возвращение Украины к границам 1991 года. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В Китае назвали беседу Си Цзиньпина и Зеленского важным шагом к решению кризиса

«Об этом речи не шло», - сказал Песков.

Пресс-секретарь российского лидера также добавил, что стороны не планируют контактировать в ближайшее время.

Ранее Песков заявил, что Москва приветствует любые меры по урегулированию ситуации на Украине, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Си ЦзиньпинВладимир ПутинДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры