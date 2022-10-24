Песков объяснил, почему Путин стал реже общаться с Макроном и Шольцем

По его словам, именно по этой причине в последнее время сократилось количество контактов главы российского государства с европейскими лидерами.

«Что касается господина Макрона и господина Шольца... в последнее время они не проявляют желания каким-то образом прислушиваться к позиции российской стороны и участвовать в каких-то усилиях по оказанию посреднических услуг, вот поэтому с ними контактов стало меньше», - заключил представитель Кремля.

Ранее французский министр иностранных дел Катрин Колонна заявила, что сохранять диалог с руководством России может быть непросто, но необходимо, сообщает RT.